Frank Hoste strooit met lof richting Mathieu van der Poel: "Hij staat nog een stapje hoger"

Jasper Philipsen heeft al 3 ritten in deze Tour gewonnen en staat stevig in het groen. Daarin heeft lead-out Mathieu van der Poel een groot aandeel en dat ziet ook ex-sprinter Frank Hoste. Die heeft veel bewondering voor de Nederlander.

"Mathieu van der Poel steekt er als lead-out zo bovenuit dat er geen enkele andere sprinter naast Jasper Philipsen kan komen, vooraleer die aan zijn sprint begint", vertelde Frank Hoste aan Sporza. "Het is onwaarschijnlijk hoe hij die laatste 500 à 600 meter rijdt. De andere lead-outs zitten à bloc in het wiel en kunnen er met hun sprinter niet meer naast komen."

"Philipsen zit nooit ingesloten en kan gewoon kiezen wanneer hij aangaat", ging Hoste verder. "Ook heeft Philipsen het vertrouwen dankzij zijn 3 zeges. Hij moet nooit uit een verloren positie nog een situatie rechtzetten, zoals Mark Cavendish bijvoorbeeld wel moest doen"

Volgens Hoste bepaalt van der Poel in grote mate de winnaar in de massasprint. "Ik wil niks afdoen aan de prestatie van Philipsen, maar zet van der Poel bij een andere sprinter en die wint ook. Michael Morkov was in zijn goede tijd een sterke lead-out, maar van der Poel staat nog een stapje over."