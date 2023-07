Dan toch helemaal niet de verwachte verbeteringen bij Van der Poel: wel aangehaald wat belangrijk blijft in de Tour

Even geen mediaverplichtingen voor Mathieu van der Poel. Wat voordien belangrijk was in deze Tour voor hem, blijft wel het geval, zo redeneert Christophe Roodhooft.

De teammanager van Alpecin-Deceuninck gaf bij VTM voor aanvang van Tourrit 11 meer uitleg over de toestand van Mathieu van der Poel, die dinsdag last had van een verkoudheid. "Hij is er niet helemaal vanaf, maar het is op één nacht wel erg goed gebeterd."

"Gisteren was voor hem wel een ontgoocheling", ging Roodhooft verder. "Hij had zijn zinnen wel op die rit gezet. Dan slaap je slecht en sta je hoestend op. Op zich had hij best een goede dag, maar dat licht ziek zijn zat hem in de weg. Dat hoesten was voorbije nacht véél minder."

GEEN LEAD-OUT GEDAAN

In Moulins lag er een nieuwe kans om opnieuw als lead-out te dienen voor Philipsen. Daarvoor paste Van der Poel: toch een teken aan de wand dat zijn ziekte nog niet helemaal verleden tijd is. Sowieso ging dat zijn enige inspanning van de dag geweest zijn, verklaarde Roodhooft vooraf.

Nu is het weer vooruit kijken. "Het is toch belangrijk dat Mathieu voor zichzelf ook een echte poging doet om een rit te winnen." Al is het de vraag of dat in deze toestand lukt. Na afloop van de etappe verklaarde Roodhooft bij Sporza dat Van der Poel zelf had aangegeven dat hij zich niet top voelde.