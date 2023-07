Dé inschatting van wat in hoofd Van Aert omgaat: "Wout blijkt een mens met dromen, maar ook een mens met verlies"

Wat gaat er allemaal om in het hoofd van een kampioen als Wout van Aert? Wie die inschatting kan maken, kan zo in de sportpsychologie. Oud-renner Stef Clement doet een poging.

"Wout heeft nog honger en wil toch nog een keertje toeslaan", merkt Clement op in De Avondetappe. "Wout blijkt een mens met dromen, maar ook een mens met verlies als het gaat om de etappezege. Hij komt terug uit de achtergrond en gaat nog werken voor de ploeg. Hij blijft uitdelen, terwijl hij zelf nog steeds een zegehonger heeft."

© photonews

Dan was er nog dat onderonsje met Van der Poel. "Dat was een samenloop van omstandigheden. Hij heeft zelf gezegd dat hij in het wiel van Van der Poel zat, ze samen aan het afdalen waren en achter hen een gat viel. Wout gaat wel lang door. Hij zegt dat hij daardoor zo over de klim geraakte."

"Ik kan me niet voorstellen dat ze dachten dat ze die drie minuten nog gingen dichtrijden. Misschien zit toch nog in zijn achterhoofd om die honger te stillen. Als dat zou lukken, is het nog makkelijker om nog meer te geven", besluit de man die zelf nog voor LottoNL-Jumbo reed.