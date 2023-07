Remco Evenepoel krijgt een hele mooie prestigieuze titel die aansluit bij wat hem nauw aan het hart ligt

Het is waar het hart van Remco Evenepoel altijd een beetje zal liggen, ongeacht waar hij ook aan het rondfietsen is: Brussel. Een nieuwe titel voor de wielrenner zet dat in de verf.

Op de Vlaamse feestdag heeft Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) vijf ambassadeurs van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel aangesteld. En, jawel, niemand minder dan Remco Evenepoel is één van die vijf personen. POSITIEF GEVOEL UITDRAGEN De taak van deze ambassadeurs is om een positief gevoel rond Brussel te doen groeien en uit te dragen. Dat zal voor Remco Evenepoel zeker geen opgave zijn. De wereldkampioen wielrennen heeft al vaak zijn liefde voor de hoofdstad laten blijken. Hij werkt ook met Stad Brussel samen voor de R. EV Brussels Cycling Academy. Voorts speelt zijn favoriete voetbalploeg in het Brusselse en vierde hij op de Grote Markt voor een massa supporters zijn eindzege in de Vuelta van vorig jaar. Naast hem zijn de vier andere nieuwe ambassadeurs Ketnetwrapper Héritier Tipo, essayist Geert Van Isterdael, actrice Ahlaam Teghadouini en leerkracht Ana Maria Osorio Gil.