Vingegaard en ploegleider spreken zich met vleugje humor ferm uit over het grote Wout van Aert-gerucht

Goed dat ze er zelf mee kunnen lachen in het kamp van Wout van Aert. Het grote gerucht over hem was dinsdag hét gespreksonderwerp in de Tour.

Mattias Skjelmose had op de Deense tv verteld dat Wout van Aert vandaag de Tour zou verlaten. Dat ging als een vuurtje rond. Gele man Jonas Vingegaard kreeg die optie voorgeschoteld tijdens het flashinterview. "Ik kan je vertellen dat hij helemaal nergens naartoe gaat", vertelde de leider uit de Tour met een glimlach op zijn gezicht. Welke vlucht? Ploegleider Grischa Niermann gebruikte al zeker wat humor wanneer hij het er bij Sporza over had en verwees naar Skjelmose. "Als ie dan ook nog even erbij zegt welke vlucht Wout gaat nemen, dan weten wij wanneer wij hem naar het vliegveld moeten brengen." "Daarmee heb ik genoeg gezegd", maakt de Duitser duidelijk wat hij ervan denkt. "Wij weten er niets van en Wout zelf ook niet."