Wout van Aert heeft niets dan lof voor Jasper Philipsen en legt precies uit waarom het voor hem zelf fout liep

Voor Wout van Aert zelf liep het ook nu fout in de sprint. Ondertussen zit Jasper Philipsen aan vier ritzeges en dat zet Van Aert ertoe aan om lovende woorden uit te delen.

Van Aert leek zelf rijp voor een grote kans, want hij zat uitstekend gepositioneerd. "Door al die bochten was het belangrijk om vroeg in positie te zitten. Dat liep allemaal goed. Richting die laatste kilometer ging het perfect, maar dan werd ik overruled van achteruit. Ik ben nooit aan mijn sprint kunnen beginnen", legt hij uit bij Sporza.

Een golf met lead-outs die van achteruit komen, daar ben je niet tegen opgewassen. Of had Van Aert toch iets anders kunnen doen? "Als je beelden gaat terugkijken, zijn er altijd wel fases waar je beter rechts of links had gegaan." Er kan vaak 'als' gebruikt worden.

ONTGOOCHELING VALT MEE

Van Aert is echter een realist en dus valt de ontgoocheling ook mee. "Ik zou teleurgesteld willen zijn, maar ik heb niet eens gesprint. Chapeau voor Jasper, die alweer wint. Superknap alleen al dat hij elke keer in die positie komt."

De twaalfde rit in de Tour loopt weer over terrein waarop sterke mannen in de aanval het verschil kunnen maken. Misschien is dat dan terug meer iets voor Van Aert. "Ik ben dag per dag beginnen kijken. Dat ga ik nu ook doen", wou hij daar nog niet meteen op ingaan.