Adrie van der Poel ziet een stevig nadeel voor Remco Evenepoel op het WK in Glasgow

Heel wat renners die de Tour rijden, mikken daarna ook op het WK in Glasgow. Adrie van der Poel verwacht dat renners die de Tour hebben gereden is dat echter een belangrijk voordeel hebben.

Mathieu van der Poel is tijdens de Tour al bezig met het WK in Glasgow. Daar rijdt hij zowel het WK op de weg als het WK mountainbiken een week later. Van der Poel wil in deze Tour dan ook niet te veel energie verspillen.

Ook vader Adrie van der Poel bevestigt dat. "Het gaat er natuurlijk om dat hij fris uit de Tour komt en daarna met een heel goed gevoel naar de komende maanden toegaat", zei vader Van der Poel bij Wielerflits.

Evenepoel met nadeel op WK?

Adrie van der Poel denkt ook dat de Tour rijden een belangrijke factor wordt op het WK. "In de twee weken na de Tour kun je supercompensatie opbouwen. Ik denk dat de winnaar van het WK uit de Tour komt." Staat Evenepoel dus straks met een nadeel aan de start van het WK?