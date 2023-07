Mathieu van der Poel komt met medische update na zijn ziekte van de afgelopen dagen

Mathieu van der Poel was de afgelopen dag ziek en deed woensdag geen lead-out voor Jasper Philipsen. Maar het lijkt stilaan wel beter te gaan.

Mathieu van der Poel kwam niet goed uit de rustdag en was ook wat ziek. "Ik hoop dat ik me vanaf nu weer beter voel. Het wordt in ieder geval niet slechter, dus ik hoop dat ik vanaf nu verbeter", zei Van der Poel bij Eurosport.

Van der Poel was de afgelopen dagen zijn stem kwijt, maar die kwam wel weer terug. "Het is niet dat ik enorm ziek ben. Volgens mij had ik gewoon een infectie te pakken", zei de Nederlander nog.

"Mijn slaap is redelijk, maar ik voel me niet honderd procent. We zullen zien hoe het gaat." Van der Poel mengde zich donderdag in het begin van de etappe in het offensief en geraakte uiteindelijk ook mee in de ontsnapping.