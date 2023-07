Michel Wuyts schuwt de grote woorden niet na vierde etappezege van Jasper Philipsen in de Tour

Jasper Philipsen blijft maar verbazen in de Tour, met nu al vier etappezeges. Michel Wuyts ziet een stevig voordeel voor de Belg tegenover de andere sprinters.

Jasper Philipsen zit nu al aan vier etappezeges in deze Tour, enkel Mads Pedersen kon hem al kloppen. Philipsen is ook de eerste Belg sinds Tom Steels in 1998 die vier ritten kan winnen in één Tour.

Ook Michel Wuyts had niet verwacht dat Philipsen in deze Tour vier ritten zou winnen. "Hij bewijst nu al - halfweg deze Tour - dat hij tot de grootste sprinters van het afgelopen decennium hoort", zei Wuyts bij HLN LIVE.

Niet stukgaan in de Alpen

Na een overgangsrit op donderdag trekt de Tour dan de Alpen in. Voor de sprinters niet het prettigste, want hun volgende kans komt er pas volgende week donderdag, op 20 juli richting Bourg-en-Bresse.

Maar voor Philipsen zullen die bergen niet voor problemen zorgen, denkt Wuyts. "Ik kan nu al met zekerheid zeggen dat hij niet stuk zal gaan in de Alpen", zei Wuyts. En dat zal Philipsen wellicht nog meer etappezeges opleveren.