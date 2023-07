Tadej Pogacar komt met opvallende uitspraak na lastige etappe, Jonas Vingegaard vreest voor de derde week

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard losten elkaar weer voor geen vin in de twaalfde etappe. De twee probeerden zelfs enkele keren mee te springen in de etappe.

Voor Tadej Pogacar was de zware etappe geen probleem. "We hebben twee rustige sprintritten gehad, maar op alle andere dagen is er hevig gekoerst. Ook vandaag en dat verraste mij niet", zei de Sloveen.

Pogacar voelde zich goed, net zoals zijn ploegmaats. "Ik vond het niet zo'n veeleisende dag", zei hij verrassend. Ook vandaag losten Vingegaard en Pogacar elkaar niet. "We hebben verschillende tactieken, maar we willen zijn ploegmaats niet in de vlucht hebben."

"Ook andere teams proberen het. Dan krijg je een harde koers. Voor ons was dat niet zo slecht", zei de Sloveen nog.

Gele trui Jonas Vingegaard beaamde dat het opnieuw een harde koers was. "We gaan hier elke dag voluit en vandaag was geen uitzondering. Alles zal zich opstapelen op termijn. In de derde week gaan we dan ontdekken hoe hard het al geweest is."