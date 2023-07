Van der Poel probeert maar komt zichzelf tegen, Bask Ion Izagirre bezorgt Cofidis een tweede delirium

De twaalfde etappe in de Tour was er weer om duimen en vingers van af te likken. De Bask Ion Izagirre was uiteindelijk de beste in Belleville-en-Beaujolais.

De openingsfase was net als dinsdag een slagveld. Slag om slinger werd er gedemarreerd, maar niemand geraakte weg. Onder meer Van Aert, Van der Poel, Campenaerts, Skjelmose en Alaphilippe vielen aan. Ook Pogacar en Vingegaard sprongen enkele keren weg. Na meer dan 80 kilometer van de streep geraakte onder impsuls van onder meer Teuns en Benoot toch een groep weg met onder meer Van der Poel, Jorgenson, Pinot, Campenaerts, Stuyven en Alaphilippe. Van der Poel anticipeerde op 47 kilometer van de streep om de slotklim te anticiperen, want op die slotklim kwam een groep achtervolgers met Benoot weer aansluiten. Ion Izagirre versnelde en Van der Poel probeerde te volgen, maar blies zich op en moest ook lossen. Drie Belgen in de top tien De Bask pakte al snel een halve minuut en zijn ploegmaat Martin zorgde ook voor storingswerk bij de achtervolgers. Izagirre kon zo een minuut uitlopen op de rest, in de achtergrond reden Jorgenson en Burgaudeau nog weg van Benoot en co. Izagirre pakte de zege, Burgaudeau klopte Jorgenson voor plek twee en Benoot strandde op plek vier. Dylan Teuns werd achtste, Campenaerts eindigde nog net voor het peloton als tiende.