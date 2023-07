Verlaat Fabio Jakobsen straks de Tour? "Hij wil absoluut in Parijs geraken, maar"

De Tour is nog niet echt een succes geweest voor Fabio Jakobsen en Soudal Quick-Step. De vraag wordt zelfs opgeworpen of de ploeg hem niet uit de Tour moet halen.

Na de rit van woensdag zijn de kansen op ritwinst nu echt bijna helemaal weg voor Fabio Jakobsen. De Europese kampioen moet zich nu over de Alpen slepen en kan pas over een week weer denken aan sprinten.

Heeft het dan wel nut om hem in de Tour te laten, want Jakobsen moest in de andere bergritten bijna altijd als eerste lossen, ook mede ook door zijn val in de vierde rit. Ploegleider Tom Steels is duidelijk.

"We moeten gewoon zien of hij de bergen door kan komen op een deftige manier. Het is niet de bedoeling om elke dag als eerste gelost te worden en de ganse dag alleen te rijden, maar we moeten dat dag per dag bekijken. Fabio wil absoluut in Parijs geraken, maar we moeten dat op een deftige manier doen", zei hij bij NOS.