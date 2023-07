Gele trui Jonas Vingegaard weerlegt kritiek: "Niet iedereen begrijpt ons"

Jonas Vingegaard verloor voor een derde keer deze Tour tijd op Tadej Pogacar. Maar de Deen vreest nog niet.

Jumbo-Visma zei vrijdag voor de rit dat ze niet zouden controleren en dat gebeurde ook. Op de slotklim, de Grand Colombier, losten onder meer Wout van Aert, Tiesj Benoot en Wilco Kelderman al vroeg.

Vingegaard had zo enkel Sepp Kuss bij zich, maar toch kon Pogacar weer 8 seconden extra pakken op de Deen, waardoor het verschil in het klassement nog maar 9 seconden is. Toch was de Deen achteraf tevreden.

"Geel houden was mijn doel en dat is gelukt. Ik ben nog leider en dat stemt me tevreden.In zo'n finale is Tadej een stuk explosiever. Ik kan leven met hoe het gegaan is. Ik ben niet gefrustreerd of ontgoocheld. Zo'n rit ligt me helemaal niet."

Jumbo-Visma koos vrijdag voor het defensief, in het weekend zullen ze allicht wel weer renners meesturen in de ontsnapping. "Zo doen we het meestal, we zien wel. Niet iedereen begrijpt onze tactiek, maar wij wel. Dat is het belangrijkst."