Marc Sergeant vol lof over luxeknecht Jonas Vingegaard: "Van onschatbare waarde"

Jonas Vingegaard kan op een sterke ploeg rekenen. Vooral Sepp Kuss springt in het oog. Meestal blijft hij heel lang bij zijn kopman.

Het treintje van Jumbo-Visma is bergop vaak indrukwekkend. Als laatste man voor Jonas Vingegaard is er nog Sepp Kuss en vaak kunnen nog weinig renners volgen als hij doortrekt. In de Pyreneeën konden enkel Vingegaard en Tadej Pogacar de Amerikaan nog volgen.

"Vaak staat hij binnen het team in de schaduw, maar hij is van onschatbare waarde", vertelde Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad. Zo verwees hij ook naar de rit naar de Grand Colombier, waar Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Wout Van Aert al vroeg bewust mochten loslaten.

"Ze kunnen zich dat permitteren door de figuur Kuss", weet Sergeant. "Bij UAE weten ze ook zolang Kuss mee is, heeft Vingegaard sowieso de beste klimmer naast zich. Ze hebben alles dan ook onder controle."