Belg Timothy Dupont schiet in China raak, de eindzege is voor een Uruguyaan

Timothy Dupont heeft de slotrit in de Tour of Qinghai Lake gewonnen. In de massasprint was hij de snelste. De eindzege ging naar de Uruguayaan Eric Antonio Fagundez.

Voor de slotrit in de Tour of Qinghai Lake reed het peloton weer op een enorme hoogte. Bijna de volledige rit bevond zich hoger dan 3000 meter boven de zeespiegel. Toch was de rit zo goed als vlak en eindigde die op een massasprint. Timothy Dupont mengde zich opnieuw en deze keer was het wel raak. Hij won voor Victor Ocampo en Luke Mudgway. Eerder won Dupont al de openingsetappe en werd hij al eens 2e en 3e in de massasprint in China. De eindzege was uiteindelijk voor Eric Antonio Fagundez. De eindzege voor de Uruguyaan kwam niet meer in gevaar.