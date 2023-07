Geen tiende ritzege in de Tour voor Wout van Aert, die zijn plannetje uit de doeken doet

Alweer net niet voor Wout van Aert. Op de Saint-Gervais Mont-Blanc moest hij zijn meerdere erkennen in Wout Poels.

Voor de tweede keer deze Tour werd Wout van Aert tweede. In de tweede rit in San Sebastian werd hij nog geklopt door de sluwe Victor Lafay, in de vijftiende etappe was de Nederlander Wout Poels de sterkste.

Maar van ontgoocheling was geen sprake bij Van Aert. "Ik ben hier heel erg blij mee. Er zat gewoon niet meer in. Ik heb er wel in geloofd, maar op de laatste klim spreken de benen. Ik denk dat ik het daarvoor goed had aangepakt, door met voorsprong aan die laatste klim te beginnen", zei Van Aert bij Sporza.

Moed niet laten zakken

Toen Poels versnelde, volgde Van Aert hem bewust niet. Het was nog bijna 10 kilometer en Van Aert wist dat hij gewoon zijn eigen tempo moest rijden. Maar Poels reed als maar verder weg en Van Aert werd tweede op meer dan 2 minuten.

Van Aert jaagt nog altijd op zijn eerste zege in deze Tour, maar laat de moed niet zakken. "Ik heb vandaag getoond dat ik er daar nog veel van heb. Ik heb de moed nog nooit laten zakken."