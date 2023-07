Boos bidon weggooien, "Die kennen niet veel van koers", en meer: de vele opvallende momenten van Van Aert in de Tour

Niemand die na twee weken Tour kan zeggen dat Wout van Aert geen dominante factor is geweest. Vele opvallende momenten passeerden al de revue. We zetten ze voor u op een rijtje.

De beste in zijn gewichtsklasse

Niemand uit dezelfde gewichtsklasse die beter bergop rijdt dan Wout van Aert. Wanneer de klimmers de dienst uitmaken, is hij vaak diegene met een zwaarder gewicht die toch weerstand kan bieden. Dat is al zo op de eerste dag van de Tour, maar het houdt Adam Yates niet tegen om naar geel te knallen.

Boze Wout gooit met bidon

Rit 2 in het Baskenland was dé etappe die Wout altijd had moeten winnen. Het scenario leek zich uit te draaien in zijn voordeel, ook al moest Van Aert daar wel zelf wat werk voor opknappen. De knechten waren uitgeblust en Vingegaard deed geen kopwerk. De uitval van Lafay was er te veel aan. Een woedende Wout gooide zijn bidon kapot.

Niet de verhoopte sprints

Wanneer er dan wel gesprint kan worden voor de overwinning, levert dat niet op waar Van Aert op hoopt. Jasper Philipsen doet een keertje aan de zijkant de deur voor hem dicht en ook in de andere sprints zijn de omstandigheden niet gunstig gezind. Misschien neemt hij ook niet te veel risico's, met het WK in het achterhoofd.

Intermezzo's met Van der Poel

Overal waar Wout gaat langs eender welke wegen, komt hij Mathieu van der Poel tegen. Of dat nu in een veldrit is, een klassieker in het voorjaar of de Tour de France. Van Aert en Van der Poel gaan een paar keer met mekaar op pad, al leidt het er nooit toe dat één van beiden aan het eind van de dag als winnaar naar het podium mag.

"Die kennen niet veel van koers"

De verwachte ritzege blijft voorlopig uit en hier en daar komt er kritiek op de manier van koersen van Van Aert. Bovendien twijfelen sommigen eraan of hij wel even goed is als vorig jaar. "Die mensen kennen niet veel van koers", reageert een geprikkelde Van Aert.

Het gerucht

Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, barst de bom in de Tour. Mattias Skjelmose lanceert in een gesprek met de Deense tv het gerucht dat Van Aert na de rit van die dag uit de Tour zou stappen. Van Aert en Jumbo-Visma vallen uit de lucht en lachen het weg. Skjelmose biedt zijn excuses aan voor het verspreiden van het foutieve gerucht.

Tweede in bergrit

Wout van Aert blijft vooral in het begin van zware ritten enorm actief om mee in de ontsnapping te gaan. Bijna brengt hij het in een bergrit met aankomst boven tot een goed einde. Het blijft waanzinnig straf dat zoiets kan. Enkel de Nederlander Poels is te sterk. Van Aert blijft strijdvaardig naar de derde Tourweek kijken.