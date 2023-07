Jonas Vingegaard antwoordt verrassend op vraag over mogelijk dopinggebruik

Het niveau van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar is bijna buitenaards. En dan komen er natuurlijk vragen.

Pogacar en Vingegaard verbeteren in deze Tour heel wat klimtijden, ook uit het tijdperk van toen er doping werd gebruikt. Zo reden de tweede op de Tourmalet sneller dan Rominger en Jaskula in 1993.

Ook op de Joux Plane waren Pogacar en Vingegaard op weg op de toptijd van Marco Pantani uit 1997 te verbreken, maar toen hielden de twee in. Dat er vragen worden gesteld over hun prestaties, vindt Vingegaard niet erg.

Alles is anders

"Om eerlijk te zijn snap ik het scepticisme", zei Vingegaard verrassend bij Cyclingnews. Ik denk dat we sceptisch moeten blijven vanwege datgene dat er in het verleden is gebeurd. Anders gebeurt het gewoon weer."

"Het enige wat ik kan zeggen is dat ik niets neem. Maar ja, om eerlijk te zijn, ik ben blij dat er een beetje scepsis over is, want we gaan sneller, we gaan misschien sneller dan toen. Ik denk dat het een goede zaak is. En ook het eten, het materiaal, de training, alles is anders. Maar nogmaals, het is altijd goed om er sceptisch over te zijn, of er in ieder geval over na te denken."