Openhartige Wout van Aert: "Op dat vlak is het mijn moeilijkste Tour tot nu"

Wout van Aert kon deze Tour nog niet winnen en daar heeft hij het wat moeilijk mee. Maar ook de thuissituatie zit in zijn achterhoofd.

Wout van Aert kwam dit jaar voor ritzeges naar de Tour en hield zich bewust niet bezig met de strijd om de groene trui. Maar na twee weken is die eerste ritzege nog altijd niet binnen. Van Aert kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug.

Dat zegt hij bij HLN. Van Aert kreeg al enkele keren de kans van zijn ploeg om voor een ritzege te gaan, maar dat lukte, zoals zondag, nog niet. Ook de nakende geboorte van zijn tweede kindje speelt daarin mee.

Moeilijk om hoofd erbij te houden

Zijn hoogzwangere vrouw Sarah De Bie is op dit moment thuis in België, Van Aert kreeg in tegenstelling tot andere jaren nog geen bezoek tijdens de Tour. "Op dat vlak is het wel mijn moeilijkste Tour tot dusver, om het hoofd er altijd bij te kunnen houden."

Moest Sarah deze week nog bevallen, dan verlaat Van Aert zoals afgesproken de Tour. Maar Van Aert hoopt om zondag gewoon Parijs te halen en dan terug te keren naar België.