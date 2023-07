Wout van Aert over opmerkelijk moment: "Ik was zo kwaad op mezelf"

Wout van Aert beult zich in de Tour weer af voor Jonas Vingegaard. En dat zorgde zaterdag voor een opmerkelijk moment.

Wilco Kelderman leidde zaterdag de groep der favorieten op de Joux Plane, Van Aert zat in het wiel. Maar toen Rafal Majka, ploegmaat van Pogacar, overnam en het tempo verhoogde, moest Van Aert laten lopen.

"Ik was in eerste instantie wat kwaad op mezelf omdat ik weet wat de bedoeling was van Majka. Hij wou Wilco en mij lossen én een versnelling plaatsen. Wij denken dat Jonas baat heeft bij een hoog en strak tempo en Pogacar werkt liever met stroomstoten", zei Van Aert bij Vive le vélo.



"Ik liet het even lopen. Ik was nog maar 30 seconden aan het lostrappen toen ik mijn oortje hoorde dat de snelheid weer aan het zakken was. Ik was zo kwaad op mezelf dat ik niet langer had geprobeerd dat ik nog één keer terug naar voren moest."

Van Aert nam zijn plaats voorin weer even in en zorgde ervoor dat Majka vooraan verdween. Maar ook Van Aert moest even later de favorieten weer laten rijden, definitief deze keer.