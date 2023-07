Wout van Aert windt er geen doekjes om: "Niets te zoeken in de Tour"

Dinsdag staat er een korte klimtijdrit van 22 kilometer op het programma in de Tour. En dat vindt Wout van Aert jammer.

De renners moeten dit jaar slechts 22 kilometer tegen de klok rijden in de Tour. Enkel in 2015 waren er minder individuele tijdritkilometers (13,8 km), maar toen was er ook nog een ploegentijdrit van 28 kilometer.

Wout van Aert, een van de specialisten in het peloton in het tijdrijden, vindt het geen goede evolutie en is voorstander van een minimumaantal tijdritkilometers. "Dat zou ik een mooie regel vinden", zegt hij bij Procycling.

"Wat meer ploegentijdritten in grote ronden mogen ook van mij. Een prachtdiscipline die al te vaak vergeten wordt. Tijdrijden hoort thuis in een grote thuis. De tijdrit in deze Tour is een klimtijdrit met twee lastige klimmen. Een pure tijdrijder heeft dit jaar niets te zoeken in de Tour", zei Van Aert nog.