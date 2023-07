Dries Devenyns kon blijven doorgaan, maar geeft de duidelijke reden waarom hij stopt

Dries Devenyns is bezig aan zijn laatste Tour de France. De bijna 40-jarige Devenyns kondigde maandag zijn wielerpensioen aan.

Na 17 jaar in het profpeloton hangt Dries Devenyns, die zaterdag 40 wordt, zijn fiets aan de haak. Devenyns kreeg toch nog heel wat vragen van collega's of hij volgend niet nog een jaartje wil doorgaan.

Maar Devenyns blijft bij zijn besluit dat het na dit jaar genoeg is geweest. "Waarom ik stop? Er is een beetje een generatiekloof. Ik ben bijna dubbel zo oud als sommige jongens", zei Devenyns bij Sporza.

Wereld staat niet stil

Devenyns is in deze Tour de oudste renner. Het verschil met de jongste renner, Quinn Simmons (22), is net geen 18 jaar. Het kon zijn zoon geweest zijn. En dus hangt Devenyns zijn fiets aan de haak.

"De wereld staat niet stil en ik ben een beetje van het oude wielrennen. Fysiek zal het nog wel lukken, maar ik zal blij zijn als het gedaan is", zei Devenyns nog.