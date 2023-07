🎥 Nog maar eens duidelijk geworden hoe het momenteel zit met populariteit Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe

Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe zijn twee grote namen uit de koers. Met hun populariteit is het dan ook goed gesteld, ondanks dat ze een iets moeilijkere Tour de France beleven.

Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe zullen allebei zeker meer verwacht hebben dan wat de Tour tot dusver gebracht heeft. Van der Poel schitterde in het begin met zijn werk in de sprints ten dienste van Jasper Philipsen. Zelf is VDP niet in de positie gekomen om te kunnen scoren en een verkoudheid achtervolgt hem dan ook nog eens.

Voor Julian Alaphilippe zijn het al een paar mindere jaren. Desondanks begon LouLou met veel ambitie aan de Tour. Aan inzet ontbreekt het hem niet: verschillende keren was hij al mee in de ontsnapping. Alleen waren dan altijd wel andere aanvallers beter. De Fransen komen wel nog altijd op straat om Alaphiliippe te ondersteunen.

Dat zal hem zeker goed doen. Wanneer Mathieu van der Poel uit de bus stapt, wacht ook nog altijd een schare fans hem op. Velen schreeuwen dan zijn naam, in de hoop om toch maar een handtekening te kunnen bemachtigen van hun grote held. Mooi om zien hoe deze twee nog altijd schitterende renners het publiek inspireren.