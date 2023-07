De opvallende dag van Wout van Aert: van verrassing in het begin tot ferm manoeuvre aan het einde van een klim

Geen dag gaat voorbij zonder dat Wout van Aert in beeld rijdt. Van een verrassing was wel sprake in het eerste deel van de etappe, maar uiteindelijk deed Van Aert weer meer dan zijn deel van het werk voor Vingegaard.

Aangezien de koninginnenrit van de Tour de France aanbrak, was alertheid aangewezen. Wanneer er een situatie ontstond waardoor er een breukje ontstond in het peloton tussen de groep Vingegaard-Pogacar en de rest, zat Van Aert zowaar in dat tweede groepje. Dat was toch een verrassende ontwikkeling.

Het kloofje tussen de twee groepen was zo'n twintig seconden. Veel meer dan tien minuten achtervolgen nam het niet in beslag om weer terug te keren. Vervolgens moest Van Aert zich klaar houden voor wanneer het werk van Laporte en Van Hooydonck erop zat.

ALS EERSTE AAN HET DALEN

Op de Côte de Longefoy, een klim van 6,6 kilometer aan 7,5%, nam Van Aert alvast de rol van Laporte over. Op het einde van de beklimming versnelde Van Aert ook nog eens, om zo de kop te nemen in de groep der favorieten voor de afdaling en als eerste naar beneden te duiken.

Zo ging Wout van Aert zich deze keer zeker niet laten verrassen en maakte hij een eind aan het intermezzo van Trentin, die zich in dat tweede deel van de Longefoy even op kop had gezet. Het was dan nog kwestie om op de Col de la Loze zo lang mogelijk aan te klampen, maar uiteindelijk loste hij logischerwijs bij de klassementsmannen.