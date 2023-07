Dreigen de WK-kansen van Mathieu van der Poel in het gedrang te komen? "Dat is de hoofdreden, daar hoop ik op"

Voor Mathieu van der Poel loert met het WK één van zijn grote doelen om de hoek. Lijden zijn kansen om daar te schitteren niet onder de verkoudheid die hem nu al enige tijd achtervolgt?

Na de tijdrit benadrukte Mathieu van der Poel alvast dat het goed is om de Tour uit te rijden. Maar is het omgekeerde effect, dat het WK in gevaar komt, ook niet mogelijk? "Ik hoop van niet", aldus Van der Poel in het Algemeen Dagblad. "Het is ook niet dat ik echt ziek ben. Ik heb last van wat hoesten. Het is vooral heel vervelend."

In elk geval is hij de renner van Alpecin-Deceuninck vastberaden om in deze Tour de France door te zetten. Dat heeft ook met het WK te maken. "Ik geloof dat het mij helpt om tot mijn beste vorm te groeien tot het WK. Dat is de hoofdreden."

EXTRA VERSNELLING

Als we hem straks in Glasgow weer met een flukse demarrage zien uitpakken, weten we hoe hij dat voor mekaar heeft gekregen. "Als je goed uit een grote ronde komt, kan dat je een extra versnelling geven. Daar hoop ik op."