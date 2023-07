Mathieu van der Poel laat zich enorm positief uit over Tadej Pogacar: "Het bezorgt hem die ontegensprekelijke gunfactor"

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar kennen mekaar goed. In de Ronde zijn ze mekaar al een paar keer tegengekomen. En nu in de Tour ook.

Hoe Tadej Pogacar zich opstelt onder collega's levert hem veel goeie punten op. "Hij is één van de enige klassementsrenners die al eens moederziel alleen door het peloton dwaalt. Op zijn dooie gemak. Dan gebeurt het dat we een babbeltje slaan", vertelt Mathieu van der Poel in Het Laatste Nieuws.

VERADEMING

Met de goedlachse Pogacar is het volgens hem gemakkelijk om een goed contact mee te hebben. "Zonder namen te noemen, zijn er wel een paar renners bij wie ik liever niet in de buurt kom (lacht). Maar Tadej is een echte verademing."

Van der Poel somt ook op waarom dat volgens hem het geval is en welke kwaliteiten diens persoonlijkheid heeft. "Nooit slechtgezind, altijd chill en onbekommed. Het bezorgt hem die ontegensprekelijke gunfactor."