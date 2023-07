🎥 Dan toch: Wout Van Aert verlaat de Tour de France

Wout Van Aert heeft de Tour de France verlaten. Zijn vrouw staat op het punt om te bevallen en zo zal hij voor de 2e keer vader worden.

Voor de Tour de France had Wout Van Aert er zich al over uitgesproken. Hij zou de Tour verlaten als zijn vrouw Sarah De Bie zou bevallen.

In de 2e week was er al een foutief gerucht dat Van Aert de Tour al na de 10e rit zou verlaten, maar dat bleek een misverstand te zijn. Na de laatste Alpenrit is het moment dan toch aangebroken.

Van Aert kondigde in een video aan dat hij naar huis zal terugvliegen, want hij wil de geboorte van zijn 2e kindje meemaken. "Het was een gemakkelijke beslissing. Ik vertelde het 's avonds nog aan mijn ploegmaats en ze staan allemaal achter mij", aldus Van Aert.

"Het doel was om Parijs te halen, maar ik had ook dagelijks contact met het thuisfront. Het begon wat te wringen en oncomfortabel te voelen. Daarom hebben we die beslissing genomen", besloot hij.