🎥 Kasper Asgreen verrast het peloton en luistert de Tour van Soudal Quick-Step op

Kasper Asgreen heeft de 18e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij reed de hele dag in de aanval en met de hulp van Lotto Dstny en knap afstoppingswerk rondde de Deen het af. Jasper Philipsen strandde op plaats 4. Jonas Vingegaard blijft leider.

Na de Alpen was het weer tijd voor een vlakke etappe. Dat inspireerde Kasper Asgreen om in de vlucht van de dag te gaan. Jonas Abrahamsen sloot even later aan en ook Victor Campenaerts maakte de oversteek.

In het peloton controleerden Alpecin-Deceuninck, Jayco AlUla en dsm-firminich het tempo. Ze gaven de koplopers zo'n minuut. Over halfweg probeerden enkele renners alsnog de oversteek te maken. Pascal Eenkhoorn slaagde, met de hulp van Campenaerts, erin.

De koplopers reden door en het peloton had zijn handen vol aan de kopgroep. Er moest hulp komen van onder meer BORA-hansgrohe, terwijl er ook werd afgestopt. Met zo'n 3 km te gaan, had het viertal nog steeds een voorsprong van zo'n 10 seconden.

Campenaerts perste er nog eens alles uit en Asgreen zette als eerste aan. Hij hield Abrahamsen en Eenkhoorn af. Philipsen strandde op de 4e plaats. Jonas Vingegaard blijft leider.