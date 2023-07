Hoe is het met de gezondheid van Mathieu van der Poel? "Afwachten"

Mathieu van der Poel is sinds de 2e Tour-week wat op de sukkel met zijn gezondheid. Het gaat al beter, maar sukkelt nog altijd wat.

Zelf was Mathieu van der Poel voor de start van de 18e rit wat kort van stof. "De benen zijn er wel, maar ademhalen is nog steeds lastig", vertelde hij aan de NOS. Hij is wel blij dat de Alpenritten achter de rug zijn. "Ik heb de kilometers afgeteld."

Van der Poel moet inprincipe ook werken voor kopman Jasper Philipsen die zijn 5e ritzege kan pakken. Komt dat in het gedrang? "Hij moet nog altijd hoesten", vulde ploegleider Frederik Willems bij Sporza aan. "Het valt af te wachten of hij in het begin iets voor de ploeg zal moeten doen en of hij voor de finale dan nog fris zal zijn."

Kopman Philipsen heeft er alleszins vertrouwen in. "Hij heeft zich herpakt en zal er wel staan", was hij duidelijk en vol vertrouwen.