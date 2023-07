Jumbo-Visma verrast: "We wisten al langer van de opgave van Wout Van Aert"

Wout Van Aert is woensdagavond al naar huis gegaan en verliet zo de Tour de France. De opgave was gepland, want het was al van maandag geweten dat hij naar huis zou gaan.

Donderdagvoormiddag maakte Jumbo-Visma de opgave van Wout Van Aert bekend: hij ging naar huis met de bevalling van zijn 2e kindje in het verschiet. Al was hij de avond voordien al naar huis gegaan. Van Aert nam na de rit naar Courchevel een privéjet en ging naar huis. Zo weet Het Laatste Nieuws. Hij is nu al bij zijn vrouw Sarah De Bie.

Voor de buitenwereld is de opgave nog maar net bekend, maar binnen Jumbo-Visma was het al langer geweten. "Maandag (tijdens de 2e rustdag, red.) vernamen we al zijn opgave", aldus ploegleider Arthur van Dongen. "Daarna hebben we een plan opgesteld om alles dag per dag op te volgen."

In de videoboodschap van Van Aert vertelde al dat de ploeg er geen problemen mee had. "We wisten dat het tot de mogelijkheden behoorde. Een verrassing is het dus niet. Iedereen was ook zeer begripvol en begreep het", zei van Dongen.