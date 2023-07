Na de opgave van Wout Van Aert: het einde van een bijzonder straffe statistiek

Wout Van Aert is uit de Tour gestapt. Daardoor houdt een opmerkelijke statistiek op. Het was immers van 2019 geleden dat hij een koers voortijdig beëindigde.

De opgave van Wout Van Aert is overigens logisch. Zijn vrouw Sarah De Bie is hoogzwanger en kan elk moment bevallen. Daarom besliste Van Aert, in samenspraak met zijn team, om de Tour de France al voortijdig te verlaten.

Zo komt er voor de Tour 2023 een DNF achter de naam van Wout Van Aert te staan, oftewel: did not finish. Dat is al heel lang geleden dat dat nog eens voorviel.

Zijn laatste DNF/DNS (did not start, red.) is al geleden van de Tour in 2019. Van Aert kwam toen tijdens de tijdrit in Pau zwaar ten val en blesseerde zich aan zijn dijbeen. Zo moest hij opgeven.

Nadien kwam hij telkens aan de start van een koers en reed hij die uit. Een reeks van 171 opeenvolgende koersdagen zonder opgave, maar op dag 172 komt daar een einde aan. Een detail: Van Aert stond niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen in 2022, maar werd tijdig vervangen. Daardoor kwam er geen DNS achter zijn naam te staan.