Na de opgave van Wout Van Aert: wat met de sprintkansen van Jasper Philipsen?

Voor de 18e rit in de Tour de France wordt een sprint verwacht. Al blijven er nog weinig sprinters over. Zo kan het moeilijk worden om een vroege vlucht te controleren.

Eerst moest Mark Cavendish gedwongen opgeven. In de 2e week volgden de opgaves van Fabio Jakobsen en Caleb Ewan. Tijdens de koninginnenrit moest ook Phil Bauhaus naar huis en Wout Van Aert zal in rit 18 niet meer van start gaan. Zo speelden we al 5 sprinters kwijt.

Zo zijn er ook 5 ploegen minder om een vroege vlucht te controleren om de rit uiteindelijk op een sprint te laten uitdraaien. De 18e rit is een nieuwe kans op een massasprint en zo is er een kans voor Philipsen om zijn 5e ritzege te pakken. Al kunnen de opgaves roet in het eten gooien.

Mogelijk rijdt een grote vluchtersgroep weg en dan is het moeilijker om alles te controleren. Alpecin-Deceuninck wil wel een sprint, maar voor de rest zijn er enkel nog Jayco AlUla (Dylan Groenewegen), BORA-hansgrohe (Jordi Meeus), Lidl-Trek (Mads Pedersen) en Cofidis (Bryan Coquard).

Jan Bakelants denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen en vermoedt dat er niet zo'n grote groep zal wegrijden. "Na zo'n zware Alpenrit zal niemand echt het initiatief willen nemen, want iedereen zit kapot", stelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Ook zal Alpecin-Deceuninck gewoon op de vluchters jagen."