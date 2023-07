Rijdt Caleb Ewan in 2024 nog voor Lotto Dstny? De ploeg spreekt zich uit

Na de opgave van Caleb Ewan in de Tour de France is er een conflict tussen de renner en de ploeg. Het is de vraag of het nog goed komt. Geen onbelangrijk detail: Ewan ligt in 2024 nog altijd onder contract bij de ploeg.

Nochtans begon de Tour de France goed voor Caleb Ewan. Hij sprintte naar een 3e en 2e plaats en er was een goed gevoel binnen het team. Een ritzege lag zeker binnen de mogelijkheden. Maar Ewan kreeg maagproblemen en had steeds meer moeite om bergop nog te volgen. In de rit naar de Grand Colombier moest Ewan al heel vroeg lossen en gaf hij er de brui aan. Ondanks dat 2 renners op hem wachten. Bij Lotto Dstny waren ze heel boos na de opgave van Ewan. "Als je op die manier de Tour verlaat, is wielrennen geen sport voor jou", klonk het hard bij CEO Stéphane Heulot. Zo rees de vraag of Ewan wel nog bij de ploeg kan blijven. Ewan zou in 2024 voor een ander team kunnen rijden. Alleen ligt hij voor dat seizoen nog onder contract bij Lotto Dstny. Ondertussen sprak Heulot zich uit. "Als hij een ander team vindt zullen wij hem niet vasthouden aan zijn contract", klonk het bij Wielerflits. De deur voor een voortijdig vertrek staat dus op een kier.