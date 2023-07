Teammanager verklaart de mindere vorm van Tadej Pogacar: "Maar hij mag nog steeds trots zijn"

Tadej Pogacar zal meer dan waarschijnlijk de Tour in 2023 niet winnen. Hij heeft niet de beste vorm en dat werd op de Col de la Loze des te duidelijker.

Op de Col de la Loze moest Tadej Pogacar al op ruim 8 km van de top de andere favorieten laten gaan. Hij verloor minuten en staat zo op 7'35" van gele trui Jonas Vingegaard. Zo is de strijd om de gele trui al afgelopen en behoudens pech zal Vingegaard voor de 2e keer de Tour de France winnen.

Nochtans leek het na 2 weken Tour een van de spannendste edities ooit te worden. Toch verloor Pogacar na de rustdag al zijn kansen. Hoe komt dat?

"Na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik heeft Pogacar 5 weken niet op zijn fiets gezeten. In de aanloop naar de Tour heeft hij slechts 3 weken op zijn fiets gezeten", vertelde teammanager Mauro Gianetti aan Wielerflits.

Pogacar had gewoon een te smalle basis in de aanloop naar de Tour. "Je moet zo ontzettend veel werk verrichten en trainingskilometers maken om voor de Tour klaar te zijn", ging Gianetti verder.

Op weg naar Courchevel was er ook een val. "Maar daar lag het niet aan", aldus de teammanager. "Het is wel een teken dat je niet meer volledig gefocust bent. Het is een teken van vermoeidheid. Hij is niet ziek, maar wel moe. Ik denk dat hij, met zijn huidige conditie, trots mag zijn dat hij in de Tour 2e staat."