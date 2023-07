Tiesj Benoot predikt voorzichtigheid: "Vooral dit is nog belangrijk"

Tiesj Benoot wil nog niet meteen de Tour-zege van Jonas Vingegaard uitroepen. Na de koninginnenrit benadrukte hij dat de Deen veilig moet blijven.

In de rit naar Courchevel bouwde Jonas Vingegaard een enorme kloof op Tadej Pogacar uit. Zo lijkt zijn 2e Tour-zege helemaal binnen. Zelf verwacht Vingegaard nog veel tegenstand van Pogacar en pogingen om alsnog de Tour te winnen. Al lijkt een totale ommekeer onwaarschijnlijk.

Ook Tiesj Benoot denkt dat. "Vingegaard zal niet meer verliezen, omdat hij eraf gereden wordt", vertelde hij aan Sporza. "Maar het is ook nog niet gedaan. We moeten gefocust blijven en hij moet vooral gezond blijven en in veiligheid blijven."

Een feestje na de koninginnenrit zat er ook niet in. "Ik denk dat er pas zaterdagavond een feestje zal zijn, als we veilig binnen zijn. Zondag kan er dan serieus gefeest worden", besloot Benoot.