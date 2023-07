VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 18: Philipsen mikt op nummer 5, ook zaken die sprint kunnen vermijden

Het is al enkele dagen geleden, maar Jasper Philipsen komt weer vol in beeld in deze Tour de France. Ritzege nummer 5 behoort tot de mogelijkheden.

PARCOURS

De achttiende rit van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse krijgt de stempel van heuveletappe mee. Al valt het nogal mee met die heuvels. Er staan er wel degelijk twee op het programma: de Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km aan 4,1%) en de Côte de Boissieu (2,4 km aan 4,7%). Twee korte klimmetjes van vierde categorie.

Op de top van die laatste klim, is het dan ook nog eens 79 kilometer tot aan de aankomst. Er ligt ook nog een tussensprint in Saint-Lambert-en-Bugey. Het valt dus niet uit te sluiten dat er na 184,9 kilometer toch gesprint gaat worden voor de overwinning in Bourg-en-Bresse. Opsteker in dat geval is dat de laatste kilometer rechtdoor loopt.

FAVORIETEN

Er zou dus minder risico moeten zijn op valpartijen aan het einde. Voor de sprinters die de shock van de Alpen hebben overleefd, is het een mooie beloning om er nog eens volop voor te gaan. Niet iedereen is daar overigens in geslaagd: we hebben al afscheid genomen van Caleb Ewan, Fabio Jakobsen en Phil Bauhaus.

Aan de andere kant is het zeer de vraag hoeveel ploegen er bereid zijn om een dag na een zware bergrit te controleren. Zeker omdat Philipsen in de sprints zo dominant is geweest zal er toch vooral naar Alpecin-Deceuninck gekeken worden. Kansloos is de ontsnapping dus niet en dat maakt dat er twee types kanshebbers zijn.

© photonews

Dat zijn dus de rappe mannen en de aanvallers. Het is uitkijken wie zich geroepen voelt voor de aanval. Powless is wel zo'n renner die een heel actieve Tour rijdt, het is de vraag of bergkoning Ciccone het de moeite vindt. Philipsen is favoriet bij een sprint, maar ook Groenewegen, Coquard, Pedersen en Van Aert zijn inet te onderschatten.

ONZE STERREN

**** Jasper Philipsen

*** Dylan Groenewegen - Mads Pedersen - Wout van Aert

** Bryan Coquard - Neilson Powless

* Jasper Stuyven - Mathieu van der Poel