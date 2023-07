Eddy Merckx feliciteerde Van Aert en benoemt het grote verschil tussen Vingegaard en Pogacar

Ter gelegenheid van de Belgische nationale feestdag was Eddy Merckx nog eens aanwezig in de Tour. Hij liet zijn licht schijnen over de Tour.

Merckx volgde de koers de hele dag in de wagen van koersdirecteur Christian Prudhomme en zag geen Belg winnen op de nationale feestdag. Jasper Philipsen kwam het dichtst met een vierde plaats.

Wout van Aert was er door de geboorte van zijn tweede zoon niet meer bij. "Hij was heel goed. Ik heb hem vandaag een berichtje gestuurd om hem proficiat te wensen met zijn tweede zoontje", zei Merckx bij HLN.

En Merckx herhaalde ook nog eens dat Van Aert wel een rit gewonnen had als Vingegaard inde tweede rit eventjes op kop had gereden voor Van Aert.

Vingegaard sterker in hooggebergte

Over het klassement was Merckx ook duidelijk. "Vingegaard was uiteindelijk de sterkste." Dat Pogacar uiteindelijk kraakte, ligt volgens Merckx niet aan de mindere voorbereiding van de Sloveen. "Vingegaard is in het hooggebergte, als het echt steil is, toch iets beter dan Pogacar. Maar Pogacar is natuurlijk een completere renner. Maar de Tour is de Tour."