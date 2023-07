Ex-Tourwinnaar gelooft nog altijd in klassement Van Aert in de Tour: "Dat is zijn enige probleem"

Geen ritzege voor Wout van Aert dit jaar in de Tour. Hij ging vroeger naar huis om de geboorte van zijn tweede zoon bij te wonen.

In tegenstelling tot zijn vorige vier deelnames in de Tour kon Van Aert dit jaar geen rit winnen in de Tour. Volgens ex-Tourwinnaar Andy Schleck is de Tour van Van Aert toch geslaagd, ook al won hij geen rit.

"Het is niet gemakkelijk noch evident om elk jaar de Wout van Aert van de editie 2022 te krijgen. Hij was toen enorm indrukwekkend", zegt Schleck bij Het Nieuwsblad. En de Luxemburger wijst ook naar het moment op Hautacam vorig jaar, waar Van Aert Pogacar uit de wielen reed.

Klassement Van Aert

Schleck blijft ook geloven in de kansen op het klassement van Van Aert, maar hij begrijpt ook dat Van Aert zich eerst focust op monumenten zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En Van Aert moet dan een parcours op zijn maat krijgen.

Volgens Schleck moeten de ploegen ook herleid worden tot 6 renners voor Van Aert echt kans maakt op een goed klassement. "Zijn enige probleem is dat hij van te veel koersen houdt. Da’s de nieuwe hype in het peloton." Enkel Vingegaard is daar een uitzondering op.