Jan Bakelants snapt niets van Belgische WK-selectie: "Het zou eigenlijk heel simpel moeten zijn"

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte deze week zijn selectie voor het WK in Glasgow bekend. Hij neemt drie kopmannen mee, maar Jan Bakelants begrijpt die keuze niet helemaal.

Remco Evenepoel was door zijn wereldtitel van vorig jaar automatisch zeker van zijn selectie voor Glasgow en dus mocht bondscoach Sven Vanthourenhout nog acht andere namen selecteren.

Hij koos daarbij naast Evenepoel ook voor Van Aert en Philipsen als kopmannen. Jan Bakelants vindt het toch te veel van het goede. "Ik begrijp dat Philipsen daar moet zijn met vier ritten in de Tour. Dat kun je niet uitgummen", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Maar aan de andere kant is Van Aert ook wel snel en kan hij ook wel een massasprint rijden. We zitten daar al met een soort conflict. Dan moet Wout al vroeger in de koers beginnen aanvallen en dat wordt dan ook weer moeilijk. Want dat is wat Evenepoel eigenlijk doet."

Evenepoel zou alle steun moeten krijgen

Bakelants vindt dan ook dat het te veel gaat over Van Aert en Philipsen. "Maar Evenepoel is wel uittredend wereldkampioen. En eigenlijk zou het heel simpel moeten zijn", stelt hij.

"Evenepoel zou alle kansen moeten krijgen om zijn wereldtitel te kunnen verdedigen en iedereen in steun moeten krijgen. Dat is het minste wat je verplicht bent aan een uittredend wereldkampioen."