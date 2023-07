Mathieu van der Poel laat tekenen van beterschap zien, maar onwaarschijnlijke statistiek weer wat dichter bij

Mathieu van der Poel laat zien dat hij nog wat in zijn mars heeft. Een onwaarschijnlijke statistiek nadert echter wel, samen met het einde in deze Tour de France.

Velen hadden wellicht al volgende conclusie gemaakt: in het begin van de Tour deed hij knap werk in het aantrekken van de sprints, maar dat zal het dan zijn. Zijn verkoudheid had tot dusver niet meer toegelaten. De alertheid van Van der Poel in de dolle rit naar Poligny doet vermoeden dat hij er stilaan toch wat aan het doorkomen is.

© photonews

Die was vooral van belang wanneer Jasper Philipsen doortrok na een tussensprint en de kloof van een halve minuut op de kopgroep wilde dichten. Van der Poel was bij de pinken en ging mee met dat groepje. Met zijn tweeën zou er nog wel wat mogelijk zijn voor het kopduo van Alpecin-Deceuninck.

NIET MEE OP CÔTE D'IVORY

Misschien kon Philipsen nu eens Van der Poel aan een ritzege helpen. Die mogelijkheid was er na de samensmelting tot een groep van 35 man, maar op de Côte d'Ivory vlamden Asgreen, Mohoric en O'Connor weg. Dat duidt erop dat Van der Poel nog niet helemaal top is: anders had hij daar wel meegekund.

In elk geval nam hij nadien volop zijn verantwoordelijkheid in de achtervolging. Zelf eens een gaatje slaan, Trentin en Pedersen tot de orde roepen: dat kon wél. Van der Poel deed er nog alles aan om de groep terug te brengen, maar die drie vooraan gaven geen krimp. Het is wel goed om zien dat het opnieuw in stijgende lijn gaat met VDP.

LAATSTE REALISTISCHE WINSTKANS

Het was ook wel zijn laatste realistische winstkans in deze Tour. Nu die niet benut werd, komt een statistiek dichterbij die een paar jaar geleden weinigen verwacht hadden. Mathieu van der Poel zal voor de tweede editie op rij geen rit winnen. Wie had dat gedacht toen hij in 2021 won op de Mür-de-Bretagne, waar hij Pogi en Roglic aftroefde?

© photonews

In die Tour kwam er dan nog een heel aantal dagen in de gele trui bij. Helemaal onwaarschijnlijk is dat zowel Van der Poel (in principe) als Van Aert geen rit zullen winnen in de Tour. Opvallend voor zo'n twee kanjers die mekaar van in de cross tot in de Tour tegenkomen, maar het zal een statistiek zijn met verscheidene verhalen erachter.