Roodhooft heeft andere kijk op incident Philipsen en Eenkhoorn: "Daar schenkt niemand aandacht aan"

Philipsen werd donderdag door heel wat analisten de les gespeld over zijn actie ten opzichte van Eenkhoorn, die naar de vlucht toe wilde springen. Ploegleider Christoph Roodhooft heeft toch een andere kijk op de zaak.

Roodhooft keek naar de beelden en zag iets opvallend. "Mij viel wel de eerste move van Eenkhoorn op. Hij deed daar eigenlijk exact hetzelfde als wat die jongen in de Ronde van Vlaanderen deed", zegt Roodhooft bij Sporza.

Roodhooft doelt op de Pool Filip Maciejuk, die het hele peloton liet vallen. "Die werd toen door iedereen neergesabeld. Aan die move van Eenkhoorn schenkt niemand aandacht", stelt hij nog.

Maar Roodhooft wil het gedrag van Philipsen ook niet goedpraten. "Dat moet ook verdwijnen. Niemand wordt daar beter van, hij zelf ook niet. Maar ze moeten ook niet overdrijven, vind ik."

Philipsen doesn't do the right thing. But he is NOT stopping Eenkhoorn from attacking. He probably is angry about his move before..... Eenkhoorn could have easily taken out the green and yellow jersey with this move.... pic.twitter.com/VX2uNNQHoN