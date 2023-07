🎥 Pogacar pakt toch nog kleine revanche met tweede ritwinst, Vingegaard zeker van tweede eindzege

De laatste bergetappe in de Tour heeft nog spektakel opgeleverd. Tadej Pogacar pakte zijn tweede zege in de Tour, in een sprintje tegen onder meer Vingegaard.

De vlag ging naar beneden en daar was Victor Campenaerts weer. Samen met Jasper De Buyst viel hij aan, De Buyst moest bij de eerste kilometers bergop wel lossen. Maar door de strijd om de bollen, liet Lidl-Trek Campenaerts nooit ver rijden. Ciccone kwam uiteindelijk in een kopgroep terecht met zijn ploegmaat Skjelmose, Pinot, Van Gils, Pidcock en Uran. Gall bemoeide zich er niet mee en Ciccone kon onbedreigd de punten pakken en de bergtrui veilig stellen. Pogacar pakt toch nog tweede ritzege Het peloton reed in de thuisregio van Pinot en de Fransman versnelde ook uit de kopgroep. Het peloton bleef altijd op een minuut hangen. Na een versnelling van Pogacar kwamen Vingegaard en Gall ook in de kop van de koers, voor de vluchters was het over en uit. De Yates broers kwamen in de uitloper nog aansluiten bij de drie en met vijf gingen ze ook sprinten voor de zege. Vingegaard probeerde Pogacar nog te verrassen op het einde, maar de Sloveen kwam er toch nog overheen. Gall werd nog twee, Vingegaard derde. 🚴🇫🇷 | De Tour is voor Jonas Vingegaard, maar de laatste bergrit is voor Tadej Pogacar! Wederom een bizarre rit, wederom een geweldige winnaar! 👏👏 #TDF2023



