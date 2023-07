Een Tour met twee gezichten: Tadej Pogacar benoemt zijn beste en slechtste herinnering dit jaar

Tadej Pogacar heeft toch nog zijn tweede etappezege in deze Tour kunnen pakken. De Sloveen vond dan toch nog zijn goede benen terug.

Vingegaard uit het geel rijden zat er natuurlijk niet meer in en dus focuste Tadej Pogacar in de laatste bergetappe. Maar de Sloveen zette zijn team toch nog een keer aan het werk om voor de etappezege te gaan in Le Markstein.

Vingegaard lossen op de Col du Platzerwasel lukte niet, maar Pogacar legde de Deense Tourwinnaar er wel nog op in de sprint. "Ik voelde me vandaag eindelijk weer de oude. Het deed deugd om me van start tot finish weer goed te voelen na al die dagen afzien."

Slechtste en beste herinnering

"Ik ben super gelukkig dat ik het kon afmaken", zei Pogacar. "Nu kunnen we nog een week doorgaan. Neen, let's go home." Naar huis gaat Pogacar echter niet, maandag rijdt hij namelijk het naTourcriterium in Aalst.

Wat zal Pogacar nu onthouden van deze Tour, in positieve en negatieve zin? "De sfeer in de bus was elke dag geweldig. Mijn slechtste herinnering blijft de Col de la Loze. Toen zag ik telkens de enge blik van Marc Soler voor mij. Daar heb ik afgezien."