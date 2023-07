Grote baas van Jumbo-Visma sluit zich aan bij Lefevere: "Ik hou er totaal niet van"

Wout van Aert verliet dinsdagavond de Tour om de geboorte van zijn tweede zoon bij te wonen. Grote baas Richard Plugge is ondanks dat Van Aert geen ritzege pakte, toch tevreden.

Van Aert won in zijn vorige vier deelnames aan de Tour maar liefst negen etappes. In zijn vijfde deelname lukte het niet. Hij werd twee keer tweede en twee keer derde. Maar bij Jumbo-Visma vinden ze dat ze er alles aan gedaan hebben.

"Een Touretappe winnen is één van de moeilijkste dingen in de sport. Het komt niet op bestelling. Dat het niet lukte is enerzijds jammer, maar anderzijds... zo gáát het ook", zegt Richard Plugge bij HLN.

Koele minnaar van WK

Van Aert is straks een van de topfavorieten voor het WK op weg in Glasgow. Maar net als Patrick Lefevere is Richard Plugge een koele minnaar van het WK met landenteams.

"Plots rijdt je renner in een ander shirt. Jullie kennen mijn mening over truitjes: ik hou er totaal niet van. Omdat ik de prijs vaak veel te groot vind voor de wedstrijd, met name bij nationale kampioenschappen."