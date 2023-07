Michel Wuyts is opnieuw erg scherp voor passieve Tourwinnaar Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard durfde niet echt doorrijden met Tadej Pogacar in de laatste bergrit. Michel Wuyts begrijpt het niet.

Jonas Vingegaard zal zonder ongelukken zondag voor de tweede opeenvolgende keer de Tour winnen. Maar in de laatste bergetappe koos de Deen vooral voor een defensieve houding na de aanval van Tadej Pogacar.

Vingegaard besloot om niet mee te rijden met de Sloveen en dus kon de Oostenrijker Gall terugkeren, die dan het tempo bepaalde. "Het was een beetje miezerig. Vingegaard acteerde als een bange wezel", zei Wuyts bij HLN LIVE.

Ruimte om de handschoen op te nemen

"Met 7 minuten voorsprong was er ruimte om de handschoen op te nemen. Klonk het niet, dan botste het maar", was Wuyts hard voor de Deen. "Toon jezelf dan als kampioen en maak het fantastische werkstuk dat deze Tour is helemaal af", zei Wuyts nog.

Pogacar won uiteindelijk toch de etappe in de sprint en pakte zo nog 10 bonificatieseconden, Vingegaard werd derde en pakte er nog 4. In de stand komt Pogacar dus nog 6 seconden dichterbij, maar de kloof is nog altijd 7'29".