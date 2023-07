Na de tikken van Vingegaard: Tadej Pogacar opvallende blikvanger op nieuw kampioenschap

Zondag eindigt ook voor Tadej Pogacar de Tour, maar zijn eerst volgende wedstrijd is al bekend. En dat is een opvallend nieuw kampioenschap.

Geen rust voor Tadej Pogacar na de Tour. Komende maandag staat hij namelijk aan de start van het naTourcriterium in Aalst. En op 30 juli staat Pogacar dan weer aan de start van het 'EK Grimpeurs' of het EK klimtijdrijden in Zwitserland.

De St. Gotthard Pass vormt het toneel voor de open wedstrijd: iedereen kan deelnemen maar er is wel een onderscheid tussen licentiehouders en niet-licentiehouders. Maar alle deelnemers leggen wel hetzelfde parcours af.

De start is in Airola, op 1168 meter hoogte, en daarna moeten de renners zo'n 13 kilometer afleggen naar de top van de St. Gotthard Pass, op 2091 meter hoogte. Het gaat om de Tremola-beklimming van zo'n 7% gemiddeld.

Pogacar is de grote blikvanger bij de mannen, terwijl Olympische kampioene op de weg Anna Kiesenhofer dat bij de vrouwen is. De deelname van Pogacar is toch enigszins verrassend gezien zijn recente nederlaag in de tijdrit in de Tour tegen Vingegaard.