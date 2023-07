Patrick Lefevere bevestigt interesse in toprenner: "Ja, we praten met hem"

Patrick Lefevere is nog niet van plan om zijn ploeg te verkopen. Hij bevestigt dan ook dat hij bezig is om de kern rond Remco Evenepoel te versterken.

De berichten over een mogelijke verkoop van Patrick Lefevere van zijn ploeg of een vertrek van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers doken in deze Tour al veelvuldig op. Maar Lefevere zelf werkt verder aan de toekomst van zijn ploeg.

Dat de ploeg nog geen grote transfers deed, of er nog niet in verband werd gebracht, is volgens Lefevere dan ook logisch. Van de UCI mogen er namelijk geen transfers afsluiten of al zeker niet communiceren voor 1 augustus.

Deze week kwam wel het gerucht over een overgang van de Spanjaard Mikel Landa, momenteel 18de in het klassement in de Tour. "Het klopt dat we praten met Mikel Landa om de klimtrein te versterken. Wij geloven in project Remco, al de rest is bullshit", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.