Vingegaard wil het vel van de beer nog altijd niet verkopen en heeft nog mooie woorden voor Pogacar

Jonas Vingegaard heeft zonder ongelukken zijn tweede eindzege op rij binnen in de Tour. De Deen werd in de laatste bergetappe derde.

De eindzege van Vingegaard kwam met een voorsprong van meer dan 7 minuten nooit meer in gevaar. De Deen deed in Le Markstein nog een gooi naar een tweede ritzege, maar moest zijn meerdere erkennen in Pogacar en Gall.

Ook al heeft Vingegaard een grote voorsprong, hij wil nog altijd niet juichen. "Uiteraard moeten we nog een rit, dus we moeten voorzichtig zijn en niets stoms doen. Het is echter prachtig om mijn tweede Tourzege te pakken, ik kan het niet geloven."

Met dank aan het team

"Het was een hevig gevecht in deze drie weken, maar ik denk dat het een mooie koers is geweest om naar te kijken. Zo mooi was het ook voor ons, ik apprecieer de strijd met Tadej. Hij is een geweldige kerel, hopelijk kunnen we nog vaker van deze gevechten hebben."

"Zonder mijn team had ik dit niet gekund, ze waren er elke dag voor mij in de afgelopen drie weken. Ik ben blij voor iedereen, Parijs wordt heel mooi. We hadden een plan en dat is elke dag perfect uitgevoerd. Deze zege heb ik aan hen te danken."