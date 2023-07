🎥 Afscheidnemende Franse chouchou krijgt waanzinnig eresaluut en reageert emotioneel: "Ik heb de beste supporters van de wereld"

Thibaut Pinot heeft in de voorlaatste rit in de Tour de France een waardig afscheid in de Tour gekregen. Zijn supporters waren massaal gekomen en achteraf reageerde hij ook emotioneel op het gebeuren.

Bijna werd het voor Thibaut Pinot nog een delirium, maar hij won de rit in de Vogezen niet. Nochtans trok hij in de aanval, maar op de Platzerwasel haalden de klassementsrenners hem bij. Als troostprijs kreeg hij nog de Prijs van de Strijdlust. Toch waren zijn supporters uitzinnig van vreugde. Ze trokken massaal naar de Petit Ballon om de man van de streek een waardig afscheid te nemen. Toen Pinot op 2 km van de top als 1e kwam reed hij door een erehaag van meters dik met uitzinnige fans. Allemaal stuwden ze hem naar boven. 🔥🔥🔥 Merci Thibaut 🔥🔥🔥#TDF2023 | @ThibautPinot pic.twitter.com/waXVhEK9ze — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023 De taferelen deden iets bij hem. "Het was buitengewoon. Ik heb ongelofelijke dingen gevoeld en heb gereden om te winnen. Ook denk ik dat het de juiste tactiek was. Het ontbrak me alleen aan iets betere benen", klonk het in het flashinterview. "Ik heb de beste supporters van de wereld en wou deze laatste emoties beleven. Voor altijd zal ik dit onthouden. Het betekent meer dan een overwinning. Ik ben tevreden om op dit niveau te kunnen afsluiten", aldus Pinot die ook nog door teambaas Marc Madiot omhelst werd. 🥹🥹🥹#TDF2023 | @GroupamaFDJ pic.twitter.com/15BmBNLFyO — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023