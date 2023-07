Deels wachten op Remco, maar vele Belgen schitteren: de Tour-scores voor verbluffend werk Van Aert, Philipsen & co

En of de Belgen geschitterd hebben in de Tour de France. Of ze nu Wout van Aert, Jasper Philipsen of Jordi Meeus heetten. En daar is het niet bij gebleven. Al is het voor het klassement toch wachten op Remco Evenepoel.

De Tour de France is gereden en dus delen we graag onze hoogste scores uit voor de Belgen die het meest wisten uit te blinken. Dat waren er best wel veel in deze Tour. Verschillende prachtprestaties hebben we mogen aanschouwen. Al is er ook wel één minpuntje waar we niet om heen kunnen. Kijk hieronder wie 9, 8 of 7 op 10 kreeg.

9/10

Jasper Philipsen: met vier ritzeges en twee tweede plaatsen veruit de beste sprinter uit deze Tour. Kreeg ook kritiek door zijn koersgedrag, maar zijn klasse staat buiten kijf. Veroverde net als Van Aert vorig jaar de groene trui met overmacht.

© photonews

8/10

Victor Campenaerts: geen ritzege, maar wel één van de grote smaakmakers uit de Tour met zijn veelvuldige aanvallen. Vooral in de laatste week was Vocsnor niet weg te denken uit het koersbeeld. Een verdiende winnaar van de Superstrijdlust.

Jordi Meeus: zonder die overwinning op de slotdag was dit een veel lager cijfer geweest, maar winnen op de Champs-Elysées verandert dan ook alles. Zeker voor een sprinter. Het is Meeus gegund, nadat de Limburger in zijn carrière al te dikwijls op grote afspraken met een onfortuinlijke tweede plek was opgezadeld.

© photonews

Wout van Aert: wat kan over hem nog gezegd worden? Dit jaar geen rit gewonnen, maar was wel alomtegenwoordig. Zijn twee tweede plaatsen en twee derde plaatsen zijn daar een bewijs van. Instrumentaal in het succes van Vingegaard en heeft weer eens bewezen dat hij kan sprinten, klimmen en tijdrijden.

7/10

Tiesj Benoot: ook een belangrijke kracht als helper voor Vingegaard, zeker in de rit over de Col de la Loze gaf Benoot de laatste aanzet voor zijn kopman. Als 24ste beste Belg in de eindstand. Dat geeft ook wel aan dat het wachten is op Evenepoel zom eindelijk nog eens een Belg te hebben die een rol speelt in het Tour-klassement.

© photonews

Steff Cras: hij had ook wel een verdienstelijke plek in het klassement op het oog. Vertoefde slechts een week in de Tour, maar we geven Steff Cras toch ook een 7 op 10. Simpelweg omdat hij in die week goed aan het klimmen was. Cras stond dertiende in het klassement, tot hij in rit 8 moest opgeven door een valpartij.

Maxim Van Gils: of het rijden van een klassement in de toekomst ligt van Van Gils, is nog een open vraag. Wat wel zeker is, is dat dit jonge Lotto-talent een ritzege mag beogen. Hij was er dit jaar al dichtbij. Op de Grand Colombier bleef hiij uit de greep van Pogacar en was enkel Kwiatkowski te sterk. Ging meer dan eens in de aanval.

© photonews

Eervolle vermelding: we delen nog een eervolle vermeldingen uit aan alle Belgen die een prima Tour reden in steun van een ploegmaat en zo ook hun aandeel hebben in het behaalde succes in het klassement of een rit. In het bijzonder denken we aan Nathan Van Hooydonck en Jasper Stuyven, voor hun werk voor Vingegaard en Pedersen.

Ook bij Soudal Quick-Step zijn zo wel een aantal Belgen te vinden. Declercq stopte af achter vluchter Asgreen en die droeg zijn zege op aan de afscheidnemende Dries Devenyns. Dat duidt meteen hoe belangrijk laatstgenoemde is geweest binnen de Wolfpack. Bij AG2R stond Naesen in voor het begeleiden van de kopmannen.